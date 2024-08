Il ministro dell'Interno francese: "Questi Giochi sono stati un grande successo in termini di sport, organizzazione e sicurezza"

Questa sera terminano le Olimpiadi di Parigi e la capitale francese si prepara per la cerimonia che chiuderà l’evento sportivo e passerà il testimone ai prossimi Giochi di Los Angeles 2028. “La mobilitazione delle forze dell’ordine rimane estremamente forte per quest’ultimo giorno di gare ai Giochi Olimpici, con altri 30mila agenti di polizia e gendarmi mobilitati”, ha detto ai cronisti il ministro dell’Interno Gerald Darmanin. “Ovviamente, questi sono soprattutto nelle sedi di polizia, ma anche nel nord della Francia, dove ci sono ancora partite da disputare a Lille. E poi c’è la cerimonia di chiusura di questa sera, che sarà davvero molto importante. Inizierà alle Tuileries e terminerà, come sapete, allo Stade de France, e sarà piuttosto lunga, per celebrare i nostri atleti e, naturalmente, l’insieme di questi Giochi Olimpici, che sono stati un grande successo in termini di sport e di organizzazione e, naturalmente, in termini di sicurezza”, ha aggiunto.

