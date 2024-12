Il drone navale MaguraV5 ha colpito un Mi-8 con un missile R-73 vicino a Capo Tarkhankut, in Crimea

La Direzione dell’intelligence militare Ucraina, nota con l’acronimo Gur, ha affermato che uno dei suoi droni navali ha abbattuto oggi un elicottero russo con un missile. Il drone navale MaguraV5 ha abbattuto un elicottero russo Mi-8 con un missile R-73 vicino a Capo Tarkhankut, il punto più occidentale della penisola di Crimea. Un altro elicottero russo è stato danneggiato ma è riuscito a raggiungere un campo d’aviazione, ha aggiunto il Gur.

Mosca: “Abbattuti 68 droni Kiev su varie regioni russe”

Il ministero della Difesa russo ha affermato che le difese aeree hanno abbattuto 68 droni ucraini in diverse regioni. Vasily Anokhin, capo della regione di Smolensk, nella Russia occidentale, ha riferito che frammenti di droni sono caduti sul territorio di un deposito di petrolio, innescando un incendio. Nella Crimea occupata dalla Russia, il capo della città di Sebastopoli nominato da Mosca, Mikhail Razvozhayev, ha detto che le difese russe hanno abbattuto quattro droni aerei che attaccavano la città e hanno affondato due barche senza equipaggio vicino alla costa.

Attacco russo su varie città tra cui Kiev

La Russia ha lanciato un attacco aereo contro l’Ucraina, colpendo con diversi missili e droni la capitale Kiev e altre regioni. L’aeronautica Ucraina ha segnalato una minaccia di missili balistici alle 3 del mattino (le 2 in Italia), con almeno due esplosioni udite a Kiev pochi minuti dopo. Un altro allarme missilistico è stato emesso alle 8, seguito da almeno un’esplosione in città. I detriti dei missili sono caduti nel quartiere Darnytskyi della capitale, ma non sono stati segnalati vittime o danni. Le autorità della regione nord-orientale di Sumy hanno riferito di colpi vicino alla città di Shostka, dove il sindaco, Mykola Noha, ha riferito che 12 edifici residenziali e due strutture scolastiche sono stati danneggiati. Ha aggiunto che alcuni “oggetti di infrastruttura sociale” sono stati distrutti.

