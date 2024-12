Centinaia di abitanti e turisti hanno affollato il tempio di Tokudai-Ji a Tokyo alla mezzanotte di martedì, per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Allo scoccare della mezzanotte, le persone hanno usato una corda per far oscillare un palo di legno contro l’enorme campana del tempio.

Si tratta di un’antica tradizione per i buddisti, che credono che gli esseri umani nascano con 108 desideri mondani e che questi vengano eliminati quando una campana viene suonata 108 volte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata