Il Dipartimento di Polizia di New York ha dichiarato lunedì che non ci sono “minacce specifiche e credibili” per le prossime celebrazioni a Times Square, ma sono state adottate diverse misure di sicurezza per proteggere i festeggiamenti.

I piani includono squadre dedicate a prevenire borseggi che pattuglieranno la piazza e la chiusura di tutte le cassette postali e i distributori automatici nell’area.

La tradizionale discesa della sfera di Capodanno a Times Square avviene da quasi 120 anni, con l’eccezione del 1942 e del 1943, quando furono imposti blackout notturni durante la Seconda Guerra Mondiale per proteggere la città da eventuali attacchi.

