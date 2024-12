Centinaia di sostenitori del presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol si sono radunati fuori dalla residenza presidenziale, dopo che un tribunale ha emesso un mandato di arresto e di perquisizione del suo ufficio e della sua abitazione. L’Ufficio per le indagini sulla corruzione degli alti funzionari sta indagando se Yoon, sottoposto a impeachment, sia imputabile di ribellione in relazione alla sua dichiarazione della legge marziale del 3 dicembre scorso.

Secondo la legge sudcoreana, il leader di una ribellione, se condannato, rischia la pena di morte o l’ergastolo. Yoon gode dell’immunità presidenziale nella maggior parte dei procedimenti penali, ma tale privilegio non si estende alle accuse di ribellione o tradimento. È la prima volta che viene emesso un mandato di arresto per un presidente sudcoreano in carica. Ma gli esperti dicono che ci sono poche possibilità di detenzione o di perquisizione, a meno che Yoon non venga formalmente rimosso dall’incarico.

