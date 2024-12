Si continua a indagare per comprendere la causa, o le cause, dello schianto dell’aereo di linea Jeju Air in Corea del Sud che domenica scorsa ha causato la morte di 179 dei 181 passeggeri a bordo. Mentre gli investigatori continuano a raccogliere prove, sono due le principali ipotesi al vaglio: un possibile bird strike (l’impatto dell’aereo con uno o più uccelli) o il malfunzionamento dei sistemi d’atterraggio. Nel frattempo sono state rilasciate le immagini dell’arrivo di uno dei due sopravvissuti all’Ehwa Hospital di Seul dove si trova tuttora ricoverato.

