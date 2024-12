(LaPresse) Attori di strada intrattengono la popolazione delle aree nell’est e nel nord dell’Ucraina come, la regione di Chernihiv, con uno spettacolo di teatro di strada legato al Natale. Il ‘Vertep’ risale al 16esimo secolo e si ricollega all’idea del teatro delle marionette che attraversava i villaggi, soppresso dalle autorità nell’epoca sovietica. I teatranti indossano costumi da angeli, diavoli, pastori e re, intonando canzoni natalizie per gli abitanti delle zone liberate dall’occupazione russa ma ancora sotto la minaccia di bombardamenti e attacchi dell’esercito di Mosca. Il collettivo ha intrattenuto i residenti del villaggio Kyselivka, a una sessantina di chilometri dal ocnfine con la Bielorussia, con esibizioni porta a porta e in un mercato.

