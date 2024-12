(LaPresse) La Marina militare del Perù ha salvato circa 30 pescatori rimasti bloccati in mare a causa delle forti onde che hanno colpito la costa settentrionale del Paese nell’ultima settimana. Molti di loro hanno lottato per giorni nel tentativo di riportare le loro barche sulla spiaggia di Acapulco, nella regione di Tumbes. Il sindaco della provincia di Contralmirante Villar, Jaime Yacila, che si trova nella regione di Tumbes a 1.200 chilometri a nord della capitale Lima, ha detto che alcuni pescatori erano in pericolo di vita e non potevano aspettare oltre per essere salvati. Secondo le autorità, molte imbarcazioni si sono rovesciate a causa delle mareggiate, che hanno costretto diversi porti della regione a chiudere. Il ministro della Difesa Walter Astudillo ha seguito le operazioni di soccorso da un elicottero dell’esercito per sorvolare le zone più colpite dalle onde giganti a Tumbes.

