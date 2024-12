“Oggi l’America e il mondo hanno perso uno straordinario leader, statista e umanitario. Per oltre sei decenni abbiamo avuto l’onore di chiamare Jimmy Carter un caro amico. Ma ciò che è straordinario di Jimmy Carter è che milioni di persone in tutta l’America e nel mondo che non lo hanno mai incontrato lo consideravano un caro amico”. Così il presidente americano Joe Biden ha commentato la morte di Jimmy Carter 39° Presidente degli Stati Uniti e Nobel per la pace. Biden ha ordinato i funerali di Stato che si terranno il prossimo 9 gennaio.

