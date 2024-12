La presidente della Georgia uscente Salome Zourabichvili ha lasciato la sua residenza a Palazzo Orbeliani a Tbilisi, ma ha insistito sul fatto che non rinuncerà a rivendicare la presidenza. “Questa residenza presidenziale era un simbolo finché qui c’era un presidente legittimo. Io porto la legittimità con me”, ha detto Zourabichvili a una folla di sostenitori fuori dal palazzo.

Le sue dichiarazioni sono giunte mentre l’ex calciatore Mikheil Kavelashvili, sostenuto dal partito filo-russo Sogno Georgiano, veniva formalmente inaugurato come nuovo presidente della Georgia in una cerimonia svoltasi in parallelo in parlamento. Zourabichvili ha definito l’inaugurazione una “parodia”. “È una vera e propria parodia e questo Paese non merita tali parodie”, ha dichiarato la presidente uscente.

