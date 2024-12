In corsa l'attuale presidente Zoran Milanović

Si tengono oggi in Croazia le elezioni presidenziali, con l’attuale presidente Zoran Milanović, noto per le sue posizioni di sinistra e la sua critica al sostegno militare occidentale all’Ucraina nella guerra contro la Russia, in corsa per la rielezione. E’ però difficile che Milanović ottenga la maggioranza assoluta al primo turno.

