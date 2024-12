L’Assemblea nazionale della Corea del Sud, controllata dall’opposizione, ha votato a favore dell’impeachment del presidente ad interim Han Duck-soo con la totalità delle preferenze. I parlamentari del partito di governo hanno boicottato la votazione. Han ha preso le redini del Paese dopo l’impeachment per il presidente Yoon Suk Yeol, deciso per avere imposto lo scorso 3 dicembre la legge marziale, rimasta in vigore solo sei ore. La mozione di impeachment per Han è stata presentata giovedì, dal principale partito di opposizione, per la sua riluttanza a riempire i tre posti vacanti presso la Corte Costituzionale in vista dell’esame da parte di quest’ultima delle accuse di ribellione contro Yoon Suk Yeol. L’impeachment di Han aggrava ulteriormente la crisi politica della Corea del Sud.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata