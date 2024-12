Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato i risultati di un recente rapporto del programma investigativo “Uvda” su sua moglie Sara, dopo che il procuratore generale di Israele ha ordinato alla polizia di aprire un’indagine su di lei per il sospetto di aver molestato gli oppositori politici e un testimone nel processo per corruzione del leader israeliano. Il Ministero della Giustizia israeliano ha dato l’annuncio con un messaggio stringato, affermando che l’indagine si concentrerà sui risultati del recente rapporto “Uvda”. Il programma ha portato alla luce una serie di messaggi WhatsApp in cui la signora Netanyahu sembra dare istruzioni a un ex collaboratore per organizzare proteste contro gli oppositori politici e per intimidire Hadas Klein, una testimone chiave nel processo.

