Due marinai sono morti in mare a causa delle condizioni meteo avverse che stanno interessando la storica regata Sydney-Hobart. Lo hanno annunciato gli organizzatori. Il Cruising Yacht Club di Sydney, che gestisce l’evento, ha affermato che i due marinai scomparsi, uno dell’imbarcazione Flying Fish Arctos e uno della Bowline, sono deceduti dopo esser stati colpiti dal boma, uno dei pilastri della parte inferiore della vela. “I nostri pensieri vanno agli equipaggi, alla famiglia e agli amici delle persone decedute – ha sottolineato il Cruising Yacht Club in una nota – Ulteriori informazioni verranno fornite non appena disponibili”.

