Israele continuerà a colpire gli Houthi nello Yemen finché “il lavoro non sarà portato a termine”. Lo ha affermato il primo ministro Benjamin Netanyahu. “Poco tempo fa, l’aeronautica militare ha attaccato obiettivi dell’organizzazione terroristica Houthi nello Yemen, sia sulla costa che a Sana’a”, le parole del premier in una dichiarazione video dalla base dell’Idf a Tel Aviv, citata da Times of Israel. “Siamo determinati a sradicare questo braccio terroristico dell’asse del male iraniano. Continueremo finché non avremo completato il lavoro”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata