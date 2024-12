La cerimonia a Kiev in occasione dell'inizio della festività ebraica

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy mercoledì ha ricevuto una delegazione di rabbini nel palazzo presidenziale di Kiev, in occasione dell’inizio della festività ebraica di Hannukkah. Zelensky ha acceso la prima candela della menorah a nove braccia, che ricorda la riconsacrazione del tempio di Gerusalemme nel secondo secolo avanti Cristo, dopo che gli ebrei lo liberarono dall’occupazione degli ellenici. Per l’accensione del candelabro si trovò solo un goccio di olio sacro ma avvenne il miracolo e l’olio bruciò tenendo le candele accese per otto notti. Per questo motivo la Festa delle Luci dura otto giorni e quest’anno l’inizio della ricorrenza ha coinciso con il giorno di Natale.

