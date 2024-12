In un piccolo villaggio sulla costa meridionale dello Sri Lanka, sopravvissuti e parenti delle vittime dello tsunami del 26 dicembre 2004 hanno partecipato nel memoriale allestito a Pereliya a un ricordo con fiori e candele per chi ha perso la vita nel ventesimo anniversario della catastrofe che colpì il sudest asiatico. Nella cittadina morirono anche circa 2mila passeggeri di un treno, travolto dalle onde. Oltre 35mila le vittime nel Paese per il disastro naturale che causò oltre 230mila morti e 1,7 milioni di sfollati soprattutto in Indonesia, Sri Lanka, India e Thailandia. Lo tsunami fu generato dal terremoto di magnitudo 9.1 registrato la mattina di Santo Stefano di 20 anni fa al largo dell’isola indonesiana di Sumatra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata