La polizia sta indagando su una sparatoria avvenuta il 25 dicembre intorno alle 21.45 in un ristorante dell'aeroporto Sky Harbor di Phoenix. Una donna è rimasta ferita in modo grave. Colpiti anche due uomini. La sparatoria dopo una lite familiare, secondo la polizia.

