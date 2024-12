Sul Paese caduti più di 70 missili e 100 droni durante la notte. Mosca rivendica il raid: "Obiettivo raggiunto"

Nella notte di Natale la Russia ha lanciato contro l’Ucraina oltre 70 missili, compresi quelli balistici, e più di un centinaio di droni d’attacco. Gli obiettivi sono le infrastrutture energetiche. Secondo i rapporti preliminari, i difensori di Kiev sono riusciti ad abbattere più di 50 missili e un numero significativo di droni. «Al momento ci sono interruzioni di corrente in diverse regioni. Gli ingegneri stanno lavorando per ripristinare l’alimentazione elettrica il prima possibile», ha precisato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“Ogni massiccio attacco russo richiede tempo per la preparazione. Non è mai una decisione spontanea. È una scelta deliberata, non solo di obiettivi ma anche di tempi e date. Oggi, Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano?“. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il massiccio attacco sferrato da Mosca durante la notte

Every massive Russian strike requires time for preparation. It is never a spontaneous decision. It is a deliberate choice – not only of targets but also of timing and date.

Today, Putin deliberately chose Christmas for an attack. What could be more inhumane? Over 70 missiles,… pic.twitter.com/GMD8rTomoX

