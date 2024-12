NORAD

Il North American Aerospace Command monitora ancora una volta il percorso di Babbo Natale per consegnare i regali ai bambini

È la Vigilia di Natale, e Babbo Natale inizia il suo viaggio annuale dal Polo Nord alle case di tutto il mondo. Come da tradizione decennale, il North American Aerospace Command, o NORAD, segue ancora una volta il percorso di Santa Claus per consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo prima di Natale, utilizzando una mappa ufficiale che viene costantemente aggiornata per mostrare dove si trova in quel momento.

Il NORAD, l’agenzia responsabile del monitoraggio e della difesa degli spazi aerei di Stati Uniti e Canada, traccia gli spostamenti di Babbo Natale ogni anno dal 1958. Nei tre anni precedenti il progetto era stato portato avanti dal Continental Air Defense Command.

Ecco come il tracker mappa il viaggio di Babbo Natale questo 25 dicembre:

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata