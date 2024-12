La decisione arriva in seguito all'annullamento delle elezioni presidenziali da parte della Corte Costituzionale

Il presidente della Romania Klaus Iohannis ha nominato il premier in carica Marcel Ciolacu alla guida di un nuovo governo di coalizione pro-europeo, nella speranza di porre fine alla prolungata crisi politica nel Paese in seguito all’annullamento delle elezioni presidenziali da parte della Corte Costituzionale. Ciolacu, il cui partito è risultato in testa ai sondaggi nelle elezioni parlamentari dell’1 dicembre, è premier dal giugno dello scorso anno. La scelta di Ciolacu è vista come una spinta tattica per escludere i nazionalisti di estrema destra che hanno guadagnato molto terreno in parlamento, rivelando un diffuso sentimento anti-establishment. La nomina del presidente dovrà essere approvata dai legislatori.

Ciolacu: “Non sarà un mandato facile per il futuro governo”

“Non sarà un mandato facile per il futuro governo”, ha affermato Ciolacu in un comunicato, “siamo consapevoli di essere nel mezzo di una profonda crisi politica. È anche una crisi di fiducia, e questa coalizione mira a riconquistare la fiducia dei cittadini, la fiducia del popolo”. Le elezioni parlamentari sono arrivate sulla scia di un voto presidenziale in cui l’outsider di estrema destra Calin Georgescu ha vinto il primo turno. Il successo a sorpresa di Georgescu ha gettato la Romania nel caos, mentre sono emerse accuse di violazioni elettorali e interferenze russe. Giorni prima del ballottaggio dell’8 dicembre, la Corte costituzionale ha annullato la corsa presidenziale con una decisione senza precedenti. La nuova coalizione di governo dovrebbe comprendere il Psd, il Partito nazionale liberale (Pnl) di centro-destra, il piccolo partito etnico ungherese Udmr e le minoranze nazionali. I tre partiti hanno anche concordato di appoggiare un candidato comune pro-Ue per partecipare alla ripetizione delle elezioni presidenziali, la cui data non è ancora stata annunciata. “Ciascuno dei firmatari di questo accordo politico ha compreso il segnale inviato dai romeni durante le elezioni generali”, ha dichiarato Ciolacu.

