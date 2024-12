Saranno rimossi i controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra i due Paesi

Raggiunto un accordo al Consiglio Affari interni in corso a Bruxelles. Gli Stati membri dell’Ue hanno deciso di rimuovere i controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra Bulgaria e Romania dal 1° gennaio 2025: i due Paesi entreranno pienamente nell’area Schengen. “È un momento storico accogliere finalmente Bulgaria e Romania come membri a pieno titolo di Schengen. La rimozione dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra quegli stati membri è stata una priorità assoluta per la presidenza ungherese e oggi l’abbiamo resa realtà. Questo passo andrà a vantaggio non solo dei cittadini bulgari e rumeni, ma anche dell’UE nel suo complesso”, ha affermato Sandor Pintér, ministro ungherese degli Affari interni, della presidenza di turno Ue.

Il percorso

Dalla loro adesione all’UE, Bulgaria e Romania hanno applicato parti del quadro giuridico di Schengen (l’acquis di Schengen), comprese quelle relative ai controlli alle frontiere esterne, alla cooperazione di polizia e all’uso del sistema informativo Schengen. Il 30 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato una decisione per applicare, dal 31 marzo 2024, le restanti parti dell’acquis di Schengen e per abolire i controlli sulle persone alle frontiere interne aeree e marittime. Schengen è la più grande area di libero passaggio al mondo. I controlli alle frontiere tra Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo sono stati aboliti per la prima volta nel 1985. L’area Schengen ora copre 29 paesi (25 dei 27 stati membri, nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e 420 milioni di persone. I controlli alle frontiere interne con Cipro non sono ancora stati revocati e l’Irlanda non fa parte dell’area Schengen.

