Oggi, infatti, è stata indetta una giornata di lutto nazionale per la tragedia avvenuta a Mayotte

In Francia la composizione del governo di François Bayrou non sarà annunciata prima delle 18 di oggi, a causa della giornata di lutto nazionale indetta per la tragedia avvenuta a Mayotte, a causa del passaggio del ciclone Chido. Lo ha annunciato l’Eliseo secondo quanto riferisce l’emittente televisiva francese BfmTv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata