Foto dall'archivio

La ragazza sarebbe rimasta ferita in modo grave e si trova in ospedale

Una ventenne italiana è stata accoltellata dall’ex nel negozio dove lavorava a Oslo, capitale della Norvegia. Lo riportano i media locali spiegando che l’assalitore sarebbe un ragazzo attorno ai 20 anni con cui in precedenza aveva avuto una relazione.

La ragazza sarebbe rimasta ferita in modo grave e si trova in ospedale. Anche l’assalitore sarebbe stato ferito seriamente da altri dipendenti del negozio che sarebbero intervenuti per difendere la collega italiana. Il fatto sarebbe avvenuto venerdì.

La giovane aggredita, a quanto si apprende, è la fiorentina Martina Voce, figlia dell’avvocato Carlo Voce. L’aggressore sarebbe invece un 24enne norvegese.

