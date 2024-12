Maschera, boccaglio, pinne e poi barba bianca e il tipico vestito di Babbo Natale. All’acquario di Rio de Janeiro va in scena fino al 25 dicembre, compreso, il tipico spettacolo natalizio offerto ai bambini e a tutti i presenti ,con un addestratore, il 39enne Felipe Luna, che indossa i panni di Santa Claus per portare da mangiare agli squali e agli altri ospiti dell’AquaRio. Un’iniziativa nata per scherzo qualche anno fa che è diventata ormai una tradizione.

“Per i bambini, vedere Babbo Natale sott’acqua è già incredibile. E Babbo Natale che dà da mangiare a uno squalo con le mani? È indimenticabile”, ha detto Luna.

