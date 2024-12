"Invitiamo la comunità internazionale a non ridurre il sostegno all'Ucraina"

L’ambasciata ucraina in Italia fa il punto sulla situazione della guerra con la Russia. “Le dichiarazioni della leadership russa del 19 dicembre 2024 confermano ancora una volta il regime imperialista e sanguinario della Federazione russa, volto ad assoggettare le altre nazioni e a occupare i nuovi territori – dice a LaPresse – . La Russia non intende porre fine a questa guerra cinica. Cerca solo il sangue dei pacifici cittadini ucraini. Riteniamo necessario sottolineare che qualsiasi azione criminale del Cremlino, inclusi i massicci bombardamenti russi su Kyiv e le altre città ucraine, debba ricevere una reazione immediata da parte delle democrazie mondiali, con il conseguente obbligo di ritenere Mosca responsabile”.

“Invitiamo la comunità internazionale a non ridurre il sostegno all’Ucraina e a continuare a esercitare pressioni sull’aggressore. Solo con uno sforzo congiunto potremo raggiungere una pace basata su giustizia, sicurezza e rispetto dei diritti umani”. “Siamo grati ai nostri partner internazionali per il loro costante sostegno, fondamentale per difendere la sovranità d’Ucraina e garantire la sicurezza dell’area euro-atlantica”, aggiunge l’ambasciata.

“L’Ucraina rimane impegnata nel perseguire una pace giusta, che può essere raggiunta solo con il completo ritiro delle truppe russe dal nostro territorio, il ripristino dei confini riconosciuti a livello internazionale e la responsabilità di tutti i colpevoli dei crimini commessi contro il nostro popolo”.

