Folle di turisti si sono radunate a Stonehenge, in Gran Bretagna, sabato 21 dicembre per celebrare il solstizio d’inverno, segnando il giorno più corto e la notte più lunga nell’emisfero settentrionale. Le persone hanno atteso tutte insieme per vedere la prima luce del giorno attraverso i giganteschi massi che compongono uno dei più famosi monumenti preistorici al mondo.

