Per l'attentato ai mercatini di Natale è stato arrestato Taleb Jawad Hussein Al Abdulmohsen

Il media tedesco Der Spiegel riferisce che l’Arabia Saudita avrebbe lanciato, ultimamente, alle autorità di sicurezza tedesche, tre avvertimenti riguardanti Taleb Jawad Hussein Al Abdulmohsen, il presunto responsabile dell’attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo. Non sarebbe ancora chiaro il contenuto specifico di tali avvertimenti riguardanti il medico saudita.

Chi era l’attentatore di Magdeburgo

La ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, ha dichiarato ai giornalisti che il medico saudita arrestato per l’attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo è un “islamofobo”. “Possiamo dire con certezza” che Taleb A. “era evidentemente islamofobo”, “tutto il resto è materia di ulteriori indagini e dobbiamo aspettare” il loro svolgimento, ha detto Faeser.

L’intervista del 2019

In un video pubblicato otto giorni fa su un blog islamofobico statunitense, Taleb A., il sospetto autore dell’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo, ha parlato per oltre 45 minuti di teorie complottiste contro il governo tedesco, come riporta Der Spiegel. Secondo il sospetto attentatore, lo Stato tedesco sta conducendo una “operazione segreta” per dare la caccia e “distruggere le vite” degli ex-musulmani sauditi in tutto il mondo, mentre allo stesso tempo ai jihadisti siriani viene concesso asilo in Germania”.

Il presunto autore dell’attacco, secondo le informazioni, è stato per anni un attivista che consigliava soprattutto le donne dell’Arabia Saudita su come fuggire dal loro Paese. Era molto attivo su X e gestiva anche un sito web con informazioni sul sistema di asilo tedesco. Negli ultimi tempi, i suoi toni si sono accesi. A novembre ha formulato su X quattro “richieste dell’opposizione liberale saudita”, il cui primo punto è: “La Germania deve proteggere i suoi confini dall’immigrazione illegale. È stato dimostrato che la politica delle frontiere aperte era un piano della Merkel per islamizzare l’Europa”, ha scritto riferendosi all’ex cancelliera tedesca.

Tra le altre cose, ha anche chiesto che tutti coloro che “attaccano i rifugiati provenienti dall’Arabia Saudita” siano perseguiti con coerenza. Il movente dell’attacco però, seconod la polizia al momento rimane poco chiaro. Le autorità di sicurezza hanno annunciato che “non è ancora possibile classificare in modo definitivo” quanto accaduto. “Non conosciamo ancora i retroscena del reato, stiamo valutando tutto”, ha dichiarato una portavoce della polizia.

Il media tedesco Bild ha riferito che il sospetto attentatore dell’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo era sotto effetto di droghe. Il medico saudita Taleb A. Sarebbe stato sottoposto a un primo test antidroga che sarebbe risultato positivo, riferisce Bild che cita fonti della polizia. Il media spiega che il test antidroga può essere utilizzato per rilevare l’uso di un massimo di sette tipi di sostanze stupefacenti, tra cui cannabis, oppiacei, cocaina, anfetamine, metanfetamine (MDMA, ecstasy), benzodiazepine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata