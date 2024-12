Netanyahu diserterà anniversario Auschwitz per timore di arresto

Due giornalisti sono stati uccisi quando l’auto sulla quale viaggiavano è stata presa di mira da un drone turco nel nord della Siria, lungo la strada che collega la diga di Tishrin e la città di Sarrin, nella campagna meridionale di Kobane, a est di Aleppo. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, aggiungendo che il conducente dell’auto è rimasto ferito.

Media: “Netanyahu diserterà anniversario Auschwitz per timore di arresto”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non si recherà in Polonia per gli eventi del mese prossimo che segneranno l’80° anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, temendo di poter essere arrestato. Lo riporta Times of Israel, citando il quotidiano polacco Rzeczpospolita. L’evento importante è previsto per la Giornata internazionale della memoria, il 27 gennaio, e si prevede che vi prenderanno parte decine di leader e capi di stato, tra cui Re Carlo. Secondo Rzeczpospolita le autorità israeliane non hanno contattato le loro controparti polacche per partecipare all’evento e i funzionari di Varsavia ritengono che il motivo sia legato alla posizione della Polonia riguardo l’adesione al mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per Netanyahu per possibili crimini di guerra nella guerra di Gaza. Anche il presidente israeliano Isaac Herzog, spiega il quotidiano polacco, non ha intenzione di partecipare alle commemorazioni.

Siria, chi sono le vittime

Secondo l’Osservatorio, il fatto è avvenuto dopo mezzanotte fra giovedì e venerdì. L’agenzia di stampa curda Anha/Hawar, legata alle Forze siriane democratiche (Sdf), ha identificato i due giornalisti uccisi come Jihan Belkin e Nazim Dashdan, precisando che “coprivano gli attacchi dell’occupazione turca e dei suoi mercenari alla diga di Tishrin e al ponte di Qereqozaqê dall’8 dicembre”. Secondo Anha, invece, il drone ha preso di mira l’auto alle 15.20 ora locale del 19 dicembre.

Il messaggio dell’agenzia di stampa curda

“I nostri colleghi Jihan Belkin e Nazim Dashdan sono stati attaccati ieri 19 dicembre 2024 mentre svolgevano le loro mansioni giornalistiche. Un drone dell’occupazione turca ha preso di mira un veicolo che li trasportava alle 15.20 sulla strada tra la diga di Tishrin e la città di Sirîn, causando il loro martirio e il ferimento dell’autista del veicolo, Aziz Haj Bozan”, scrive l’agenzia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata