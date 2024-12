Sky News Uk cita fonti di Buckingham Palace. Il sovrano è malato da febbraio

Re Carlo continuerà la terapia contro il cancro anche nel 2025. “Le cure hanno mostrato progressi positivi e il ciclo proseguirà anche l’anno prossimo”, hanno dichiarato fonti di Buckingham Palace citate da Sky News Uk, aggiungendo che c’è ottimismo e il sovrano intende mantenere il fitto programma di impegni pubblici, inclusi quelli durante il periodo festivo. Fin dall’annuncio che gli era stato diagnosticato il cancro, lo scorso febbraio, Carlo ha deciso di condividere pubblicamente la sua diagnosi e la sua esperienza, nella speranza che potesse aiutare altre persone. Tuttavia, il sovrano ha scelto di non rivelare il tipo di cancro, per evitare di sottrarre attenzione all’importanza di altre forme della malattia. Non è stato precisato quale tipo di trattamento specifico abbia ricevuto. E’ invece noto che Carlo si è recato regolarmente a Londra per appuntamenti privati.

