I vigili del fuoco sono intervenuti giovedì alla stazione centrale di Hezyaz, in Yemen, dopo che una serie di attacchi aerei israeliani ha colpito la capitale Sanaa, controllata dagli Houthi sostenuti dall’Iran, e una città portuale. I raid sono arrivati poco dopo che un missile dei ribelli ha preso di mira il centro di Israele. Il canale satellitare al-Masirah, media controllato dagli Houthi, ha affermato che alcuni degli attacchi hanno preso di mira le centrali elettriche della capitale e il terminal petrolifero di Ras Isa, sul Mar Rosso ma non ha specificato l’entità dei danni o la presenza di vittime. Si teme un’escalation del conflitto in Medio Oriente.

