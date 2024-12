Il presunto killer trasferito con un aereo per l'estradizione

(LaPresse) Luigi Mangione, il sospetto accusato di aver sparato e ucciso a New York Brian Thompson, amministratore delegato della compagnia di assicurazione sanitaria UnitedHealthcare, è stato condotto dalla Pennsylvania, dove era detenuto, a New York, dopo aver accettato l’estradizione. Il 26enne dovrebbe comparire in un tribunale statale per essere chiamato in giudizio. Mangione è salito su un aereo del Dipartimento di Polizia di New York ad Altoona, in Pennsylvania. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

