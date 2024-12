Il principale porto marittimo della Siria, nella città costiera di Latakia, è in fermento dopo essere tornato al lavoro da qualche giorno. Da una parte del porto i lavoratori stavano riparando e ridipingendo una nave. Dall’altra parte i braccianti si aggiravano mentre una serie di camion arrivavano per raccogliere i container in attesa. Ammar Bakour, responsabile delle dogane del porto, ha affermato che sotto la nuova amministrazione del Paese le autorità portuali stanno rimuovendo gli ostacoli “come le enormi tasse doganali applicate all’importazione di merci”. La sezione del porto della marina siriana è stata colpita dagli attacchi aerei israeliani la scorsa settimana. Diverse navi militari distrutte erano ancora semisommerse nell’acqua. Ladri hanno saccheggiato le caserme circostanti. Il settore civile del porto non è stato danneggiato.

