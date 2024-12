Per i promotori, il Dipartimento di Stato americano avrebbe aggirato l'applicazione della legge

Il Dipartimento di Stato americano ha fatto delle eccezioni per Israele, non rispettando la legge statunitense che limita il supporto militare ai paesi stranieri in caso di violazioni dei diritti umani. È quanto viene affermato in una causa legale presentata da un gruppo di palestinesi di Gaza e familiari americani. Ex funzionari del Dipartimento di Stato e gli autori della legge Leahy del 1997 sono tra le persone che hanno consigliato e sostenuto la causa legale. Nella causa si afferma che il Dipartimento di Stato avrebbe aggirato l’applicazione della legge in favore di Israele e chiede ai tribunali di intervenire.

“Qui si tratta davvero di obiettivi modesti: c’è una legge statunitense e vorremmo che il governo federale la rispettasse”, ha detto Ahmed Moor, un palestinese-americano residente a Filadelfia che ha aderito alla causa a nome di cugini, zii e zie sfollati e uccisi nella guerra tra Israele e Hamas. La legge vieta l’assistenza militare statunitense a unità militari straniere in presenza di prove credibili di gravi violazioni dei diritti umani. Il segretario di Stato Antony Blinken ha negato che il Dipartimento abbia fatto delle eccezioni per Israele. “Abbiamo un doppio standard? La risposta è no”, aveva dichiarato lo scorso aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata