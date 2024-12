Un grave incendio è scoppiato al Campidoglio di Monrovia, capitale della Liberia. Le fiamme torreggiavano sull’edificio mentre i vigili del fuoco si precipitavano a intervenire. Le autorità affermano che la causa dell’incendio non è ancora nota.

L’incendio si è verificato in un momento di tumulti politici e proteste nel Paese africano per la decisione del governo di rimuovere il presidente della Camera. Non è ancora chiaro se ci sia una qualche connessione tra l’incendio e la situazione politica.

