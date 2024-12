L'influencer è stato condannato per evasione fiscale

Un tribunale del Regno Unito ha stabilito che la polizia può confiscare all’influencer Andrew Tate più di 2 milioni di sterline (2,4 milioni di euro) per coprire anni di tasse non pagate da lui e da suo fratello Tristan. a polizia di Devon e Cornwall ha fatto ricorso in tribunale per reclamare il denaro, detenuto in sette conti bancari congelati, dai fratelli Tate e da una donna identificata solo come J.

La sentenza

Presso la Westminster Magistrates’ Court di Londra il giudice capo Paul Goldspring ha stabilito che le transazioni finanziarie dei fratelli, tra cui il trasferimento di quasi 12 milioni di dollari su un conto intestato a J, erano un “trucco semplice” per ingannare le autorità fiscali. Un avvocato della polizia ha dichiarato che i fratelli Tate erano “evasori fiscali seriali” che non hanno pagato alcuna tassa su 21 milioni di sterline di ricavi provenienti dai loro business online tra il 2014 e il 2022.

Gli altri procedimenti penali contro Tate

Andrew Tate, 37 anni, è un ex kickboxer e cittadino con doppia nazionalità britannico-statunitense che ha accumulato più di 10 milioni di follower su X. È stato bannato da TikTok, YouTube e Facebook dopo che le piattaforme lo hanno accusato di aver pubblicato discorsi di odio e commenti misogini.

Lui e il 36enne Tristan devono affrontare accuse penali in Romania, tra cui traffico di esseri umani e associazione a delinquere per lo sfruttamento di donne. Dopo la conclusione di tali procedimenti, saranno estradati nel Regno Unito per affrontare ulteriori accuse di stupro e traffico di esseri umani. I due negano tutte le accuse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata