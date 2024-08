Decine di agenti hanno setacciato la residenza del 37enne alle porte di Bucarest

La polizia della Romania ha effettuato nuove perquisizioni nelle case del controverso influencer Andrew Tate, che è già in attesa di processo con l’accusa di traffico di esseri umani, stupro e di aver formato una banda criminale per lo sfruttamento sessuale di donne. L’agenzia rumena per la lotta al crimine organizzato, Diicot, ha dichiarato di aver perquisito quattro abitazioni nelle contee di Bucarest e della vicina Ilfov, indagando su nuove accuse di traffico di esseri umani, tratta di minori, rapporti sessuali con una minorenne e riciclaggio di denaro. Il portavoce di Tate, Mateea Petrescu, ha dichiarato che “sebbene le accuse contenute nel mandato di perquisizione non siano ancora del tutto chiarite, includono sospetti di traffico di esseri umani e riciclaggio di denaro” e ha aggiunto che il suo team legale è presente. Petrescu non ha parlato delle accuse riguardanti i minori. Nell’ambito dell’operazione, decine di agenti di polizia e personale forense hanno setacciato la grande proprietà di Tate alla periferia della capitale Bucarest. “Durante l’intero processo penale, le persone indagate godono dei diritti e delle garanzie procedurali previsti dal Codice di procedura penale, nonché della presunzione di innocenza“, ha ricordato il Diicot nel suo comunicato.

L’arresto

Andrew Tate, 37 anni, e suo fratello Tristan, 36 anni, entrambi ex kickboxer e doppi cittadini britannici e statunitensi che hanno accumulato milioni di follower sui social media, sono stati arrestati nel 2022 vicino a Bucarest insieme a due donne. I procuratori rumeni hanno formalmente incriminato tutti e quattro l’anno scorso mentre loro hanno negato le accuse. Dopo l’arresto nel 2022, i fratelli Tate sono stati trattenuti per tre mesi dalla polizia prima di essere trasferiti agli arresti domiciliari. In seguito è stato impedito loro di lasciare le contee di Bucarest e Ilfov, e successivamente di lasciare la Romania. Il mese scorso, un tribunale ha annullato una precedente decisione che consentiva ai fratelli Tate di lasciare la Romania in attesa del processo.

Per Tate è una “cospirazione politica”

Andrew Tate, noto per aver espresso opinioni misogine online e aver accumulato 9,9 milioni di follower su X, ha ripetutamente affermato che i pubblici ministeri non hanno prove contro di lui e che c’è una cospirazione politica per metterlo a tacere. In precedenza era stato bandito da varie piattaforme di social media per opinioni misogine e discorsi di odio. A marzo, i fratelli Tate sono comparsi anche davanti alla Corte d’appello di Bucarest per un diverso procedimento, dopo che le autorità britanniche avevano emesso mandati di arresto per accuse di aggressione sessuale risalenti al 2012-2015 nel Regno Unito. La Corte d’appello ha accolto la richiesta britannica di estradare i Tate nel Regno Unito, ma solo dopo la conclusione del procedimento legale in Romania.

