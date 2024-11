(LaPresse) Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale in Arkansas durante il black friday, uno dei giorni di shopping più affollati dell’anno. La polizia di Little Rock ha definito la sparatoria al Park Plaza un incidente isolato. Il capo della polizia Heath Helton ha dichiarato in una conferenza stampa pomeridiana che gli agenti intervenuti hanno trovato una persona ferita sulla scena e altre due sono arrivate in ospedale più tardi. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata