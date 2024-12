Il leader del partito di governo People Power annuncia le dimissioni

La Corte Suprema della Corea del Sud ha iniziato la prima riunione per determinare se ricorrere all’impeachment nei confronti del presidente Yoon Suk Yeol, sospeso dal suo incarico per il tentativo, fallito, di imporre la legge marziale nel Paese. Nel frattempo le forze dell’ordine sudcoreane, con la collaborazione del Ministero della difesa e di una agenzia anticorruzione, stanno spingendo per convocare il presidente per interrogarlo. I poteri presidenziali di Yoon saranno sospesi finché la Corte non deciderà se rimuoverlo formalmente dall’incarico o reintegrarlo. In caso di impeachment, la Corea andrà a elezioni per scegliere il suo successore.

Leader del partito di governo annuncia le dimissioni

Intanto Han Dong-hoon, leader del partito di governo People Power, ha annunciato le dimissioni dal suo ruolo spiegando che restare nella sua posizione era diventato insostenibile dopo la decisione di sostenere l’impeachment di Yoon, che appartiene al partito. “La legge marziale in una nazione avanzata come la Corea del Sud, nel 2024. Quanto dovete esser stati arrabbiati e delusi?“, ha detto rivolgendosi al paese in una conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata