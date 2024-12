Il vinile torna protagonista a Cuba al Festival Havana RPM. Una due giorni in un vecchio magazzino sull’Avenida del Puerto, in cui dj provenienti da tutto il mondo hanno mixato musica utilizzando esclusivamente dischi in vinile. L’evento ha ospitato anche una fiera per collezionisti e appassionati di musica, dove era possibile scambiare o vendere dischi, soprattutto quelli di musica cubana, caratterizzati dalle grandi copertine in cartone e dalle vivaci illustrazioni. Tra i protagonisti anche il dj italiano Gian Luca Trusso.

