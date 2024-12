Migliaia di siriani si sono riuniti in Piazza degli Omayyadi, la più grande di Damasco, per festeggiare la caduta del regime di Bashar Assad, dopo la prima preghiera del venerdì musulmano. Ahmad al-Sharaa, precedentemente noto come Abu Mohammed al-Jolani, il leader dell’insurrezione che ha rovesciato il governo dell’ex presidente, è apparso in un video messaggio in cui si è congratulato con “il grande popolo siriano per la vittoria della rivoluzione benedetta”. “Li invito a recarsi nelle piazze per mostrare la loro felicità senza sparare proiettili e spaventare la gente”, ha detto, “e poi dopo lavoreremo per costruire questo Paese e, come ho detto all’inizio, saremo vittoriosi con l’aiuto di Dio”. “Siria unificata per costruire la Siria”, ha scandito la folla. Tra di loro c’erano molte famiglie con bambini e alcuni manifestanti provenivano da zone lontane del Paese, tra cui Idlib, l’enclave ribelle di lunga data nel nord-ovest della Siria, per anni isolata dall’altra parte delle linee di battaglia della guerra civile.

