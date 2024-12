Aveva sospeso le operazioni nel 2012 a causa dell'aggravarsi delle condizioni di sicurezza durante la guerra civile siriana

L’ambasciata della Turchia a Damasco in Siria riaprirà domani, sabato, dopo 12 anni, per la prima volta dal 2012. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, in un’intervista alla tv turca Ntv. Fidan ha dichiarato che il nuovo incaricato d’affari ad interim è partito per Damasco venerdì insieme alla sua delegazione. “Sarà operativa da domani“, ha detto riferendosi alla sede diplomatica. L’ambasciata a Damasco aveva sospeso le operazioni nel 2012 a causa dell’aggravarsi delle condizioni di sicurezza durante la guerra civile siriana. Tutto il personale dell’ambasciata e le loro famiglie erano stati richiamati in Turchia.

