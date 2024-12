Potrebbe avere preso di mira la vittima solamente per le dimensioni e l'influenza della compagnia nella sanità Usa

Luigi Mangione, il giovane accusato dell’uccisione del ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, non era mai stato un cliente di quell’assicurazione e potrebbe avere preso di mira la vittima solamente per le dimensioni e l’influenza della compagnia nella sanità Usa. Lo ha detto in un’intervista a Nbc il capo dei detective della polizia di New York, Joseph Kenny, riferendo inoltre che gli investigatori hanno le prove che Mangione, prima di compiere l’agguato mortale, era a conoscenza che la compagnia assicurativa-sanitaria avrebbe tenuto la sua conferenza annuale degli investitori a New York.

Mangione fece in effetti riferimento a UnitedHealthcare in una nota trovata in suo possesso al momento dell’arresto in Pennsylvania lunedì. Il 26enne rimane al momento in carcere in Pennsylvania. Il suo avvocato ha affermato di non avere ancora visto alcuna prova che lo colleghi all’omicidio di Thompson.

