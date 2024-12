Iran condanna Israele per le incursioni nella zona cuscinetto del Golan siriano. Netanyahu: "Nostre per l'eternità"

Sarà Muhammad al-Bashir il premier che avrà il compito di transitare la Siria verso un nuovo corso, dopo la caduta del regime di Bashar Assad per mano dei ribelli. A lui sarà affidata la formazione di un nuovo ‘governo di salvezza siriano’ che ha promesso già incisivi cambiamenti. Nel frattempo, in Europa numerosi paesi hanno deciso di sospendere temporaneamente l’esame delle richieste di asilo presentate dai rifugiati siriani, vista l’incertezza causata dalla caduta del regime di Assad. IN AGGIORNAMENTO

Ong, 310 raid Israele sul Paese dalla caduta di Assad

Dalla caduta del regime di Bashar Assad, l’esercito israeliano ha lanciato 310 attacchi aerei sulla Siria. Lo afferma la ong Osservatorio siriano per i diritti umani con sede nel Regno Unito, secondo cui i raid hanno preso di mira le fabbriche della difesa ad Aleppo e i depositi di armi e munizioni alla periferia di Damasco, nell’area di Qudsaya e nella campagna di Salamiyah a est di Hama. L’intero armamento del futuro esercito siriano è stato distrutto. Gli attacchi hanno colpito anche aeroporti e i loro magazzini, flotte di aerei, radar, stazioni di segnalazione militari e centri di ricerca scientifica.

Ribelli annunciano lista ex funzionari ricercati per torture

Il leader ribelle islamista siriano afferma che le autorità in arrivo annunceranno un elenco di ex alti funzionari “coinvolti nella tortura del popolo siriano”. Lo riporta il Times of Israel. “Offriremo ricompense a chiunque fornisca informazioni su alti ufficiali dell’esercito e della sicurezza coinvolti in crimini di guerra”, afferma il leader ribelle Abu Mohammed al-Jolani, che ora usa il suo vero nome Ahmed al-Sharaa, in una dichiarazione su Telegram.

Il leader ribelle ha iniziato ieri le discussioni con il governo estromesso sul trasferimento del potere, un giorno dopo che la sua alleanza di opposizione ha drammaticamente detronizzato il presidente Bashar al-Assad dopo decenni di governo brutale.

“Non esiteremo a ritenere responsabili i criminali, gli assassini, gli ufficiali della sicurezza e dell’esercito coinvolti nella tortura del popolo siriano”, afferma Sharaa nella dichiarazione, aggiungendo che “perseguiranno i criminali di guerra e chiederanno la loro consegna ai paesi in cui sono fuggiti”.

“Abbiamo affermato il nostro impegno per la tolleranza per coloro le cui mani non sono sporche del sangue del popolo siriano e abbiamo concesso l’amnistia a coloro che erano in servizio obbligatorio”, afferma.

Esplosioni a Damasco

Forti esplosioni sono state sentite a Damasco. Lo riporta Al Jazeera. Il corrispondente arabo della testa riferisce di aver udito esplosioni a Damasco e nelle aree circostanti.

Iran condanna Israele per incursione in zona cuscinetto

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei Hamaneh ha condannato “fermamente la ripetuta invasione” di Israele sulle infrastrutture siriane e l’occupazione di altre parti del Golan siriano.

Baghaei – riferisce l’agenzia di stampa Irna – ha condannato il “sostegno a Israele da parte dei Paesi occidentali e il loro silenzio e inazione contro questa chiara violazione della legge”.Riferendosi all’azione israeliana nell’attacco militare sul territorio siriano, Baghaei ha definito “questo atto di aggressione una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite” e ha chiesto una “risposta immediata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per fermare l’aggressione e ritenere responsabile il regime occupante”.

Piantedosi: “Livello di allerta massimo perché scenario non definito”

Dopo la caduta del regime di Assad in Siria “il livello di allerta è massimo perché non c’è uno scenario già definibile in assoluto”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a ‘Quarta Repubblica’ su Rete4, sui rischi per la sicurezza per l’Italia. “Noi siamo pronti a tutto. Le nostre forze di intelligence sono presenti sul campo e presidiano la situazione”, ha aggiunto.

Scholz e Macron pronti a cooperare con i nuovi leader

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno parlato dopo la caduta del presidente siriano Bashar al-Assad e hanno affermato di essere “pronti a collaborare con i nuovi leader” a determinate condizioni. Lo ha affermato la Cancelleria tedesca. “Entrambi hanno convenuto di essere pronti a collaborare con i nuovi leader, sulla base dei diritti umani fondamentali e della tutela delle minoranze etniche e religiose”, si legge nella dichiarazione, ripresa dai media tedeschi.

Netanyahu: “Alture Golan per sempre parte integrante di Israele”

“Le alture del Golan rimarranno per sempre parte integrante di Israele“. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, citato dai media, in merito agli sviluppi in Siria. “Oggi tutti comprendono la grande importanza della nostra presenza sulle alture del Golan e non ai piedi delle alture del Golan”, ha affermato Netanyahu.

