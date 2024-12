Il presidente turco ha avuto un colloquio con la premier e la presidente della Commissione Ue von der Leyen: "Si pianifica il rimpatrio dei siriani"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del quale “sono stati affrontati i recenti sviluppi in Siria e le questioni regionali e globali”. Lo riferisce la presidenza turca, secondo cui Erdogan ha parlato di “aggressione” per riferirsi a quanto sta facendo Israele in Siria.

Colloquio Erdogan-Meloni: “Comportamento Israele non contribuisce alla stabilità della Siria”

Il leader di Ankara “ha affermato che l’aggressione israeliana è emersa ora in Siria e che questo comportamento non contribuisce alla stabilità del Paese, che deve essere ripulito dagli elementi terroristici”, riferisce la presidenza turca. E ancora: “Osservando che gli ultimi sviluppi hanno dimostrato quanto sia appropriata e coscienziosa la politica umanitaria della Turchia, il presidente Erdogan ha affermato che la Turchia mantiene la sua posizione a favore della pace, della libertà, del dialogo e della giustizia in Siria e ha sottolineato l’importanza di proteggere l’integrità territoriale della Siria e di ripristinare la stabilità nel Paese”.

Erdogan a Ue: “Si pianifica rimpatrio siriani”

Il capo di Stato turco ha anche parlato con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e “ha dichiarato che il processo per il ritorno sicuro e volontario dei siriani nel loro Paese è in fase di pianificazione e che il lavoro di ricostruzione della Siria accelererà i rientri”. Nel colloquio Erdogan ha aggiunto “che la Turchia continuerà a fornire un forte sostegno al popolo siriano nel prossimo periodo per ripulire la Siria dagli elementi terroristici, assicurare la sua unità, proteggere la sua integrità territoriale e garantire che tutti i siriani, con tutti i loro elementi etnici e religiosi, vivano in pace”.

Von der Leyen: “Andrò da Erdogan per discutere della situazione”

“Ho avuto un ampio scambio di opinioni con Recep Tayyip Erdogan sulla situazione in Siria. L’integrità territoriale della Siria deve essere preservata e le minoranze protette. Ci incontreremo all’inizio della prossima settimana in Turchia per discutere di cosa significherà questo sviluppo per la regione e non solo”, ha annunciato von der Leyen su X.

