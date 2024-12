Le forze dell'ordine avrebbero recuperato un silenziatore e una serie di documenti falsi

Ad Altoona, in Pennsylvania (Usa), la polizia sta interrogando un uomo in relazione all’omicidio di Brian Thompson, il ceo della compagnia assicurativa UnitedHealthcare ucciso a colpi di pistola fuori da un hotel a Manhattan, New York. Lo riferiscono fonti di polizia alla Cnn. Sulla base di una soffiata, la polizia ha fermato una persona che viaggiava su un autobus e ha recuperato un silenziatore e una serie di documenti d’identità falsi, ha aggiunto una delle fonti. L’uomo era in possesso di una pistola simile a quella utilizzata nell’omicidio. Lo hanno riferito fonti della polizia ad Associated Press.

Polizia NY: “Sospetto killer ha 26 anni, nato e cresciuto in Maryland”

L’uomo sospettato si chiama Luigi Mangione, ha 26 anni ed è nato e cresciuto in Maryland, con legami a San Francisco. Lo ha riferito il capo dei detective della polizia di New York, Joseph Kenny. Il suo ultimo domicilio recente era a Honolulu, Hawaii. Il giovane non ha precedenti penali a New York. Mangione, ha detto la capa della polizia di New York, Jessica Tisch, è considerato la “nostra persona di interesse”. Mangione è stato identificato in un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania, dopo che un dipendente lo ha riconosciuto e ha chiamato la polizia stamattina alle 9.15 ora locale. La chiave per la cattura di Mangione, ha riferito il capo dei detective di New York, Joseph Kenny, è stata la foto del volto dell’uomo diffusa dalle autorità. La pistola che aveva con sé poteva sparare proiettili calibro 9mm e potrebbe essere stata prodotta con una stampante 3-D. Per il momento, Mangione è soggetto in Pennsylvania ad accuse legate al possesso di armi da fuoco e le autorità stanno lavorando alla sua estradizione nello Stato di New York. Quanto al movente, “sembra che abbia una certa ostilità nei confronti delle aziende americane”, ha detto Kenny. Secondo quanto riferito in precedenza, Mangione aveva con sé un ‘manifesto’ scritto a mano che criticava le aziende assicurative sanitarie nell’anteporre i profitti alla cura delle persone.

“Mi scuso ma andava fatto, questi parassiti se la sono cercata”

Tra le righe del documento di due pagine trovato in possesso di Luigi Mangione, la “persona di forte interesse” nell’omicidio del ceo di UnitedHealthcare, si leggono queste frasi: “Questi parassiti se l’erano cercata” e “Mi scuso per ogni conflitto e trauma, ma andava fatto”. Lo hanno riferito alla Cnn fonti di polizia. Nel documento, che si scagliava contro l’industria sanitaria e proponeva una risposta violenta, Mangione dice di aver agito da solo e di essersi autofinanziato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata