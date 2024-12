Aspettano di poter fare ritorno a casa dopo la caduta di Assad

(LaPresse) Centinaia di rifugiati siriani si sono radunati ai due valichi di frontiera nel sud della Turchia, in attesa di poter fare ritorno a casa dopo la caduta del governo del presidente Bashar Assad. Molti sono arrivati ai cancelli di confine di Cilvegozu e Oncupinar all’alba, avvolti in coperte e cappotti. Alcuni si sono accampati presso le barriere di confine, riscaldandosi con fuochi di fortuna o riposando sul terreno freddo. I valichi corrispondono a quelli di Bab al-Hawa e Bab al-Salameh sul lato siriano del confine. I funzionari turchi non hanno detto quanti siriani siano rientrati dopo la caduta di Assad. Le autorità hanno istituito un posto di blocco a circa 5 chilometri da Cilvegozu, consentendo l’accesso al confine solo ai siriani in possesso di documenti validi.

