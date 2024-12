Le piogge torrenziali che hanno colpito l’isola di Giava in Indonesia hanno provocato frane che hanno seppellito sotto il fango circa 170 villaggi nella provincia occidentale di Sukabumi. Alberi e detriti trascinati dagli smottamenti nelle montagne che sovrastano la zona hanno travolto ogni cosa. Almeno 10 i morti, tra cui tre bambini e due i dispersi. Sono oltre tremila gli sfollati ospitati temporaneamente in rifugi allestiti dalle autorità locali, che hanno emesso ordini di evacuazione per un altro migliaio di abitanti della zona con oltre 400 case minacciate dal maltempo. Le inondazioni hanno distrutto 1.170 abitazioni, oltre 30 ponti e un’ottantina di strade.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata