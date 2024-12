E’ andato in scena il RockyFest di Philadelphia, una gara di sosia di Rocky e Adriana protagonisti dell’intramontabile film del 1976. Nel contest alcune coppie si sfidano sui pattini sulla la pista dell’Università della Pennsylvania che intende rievocare il primo appuntamento della coppia. La gara è stata vinta da Jason Carrion, un vigile del fuoco di New York, e da sua moglie, Roxanne Carrion, che si sono aggiudicati una cena all’iconico Victor Café di South Philadelphia, dove i camerieri cantano anche l’opera, oltre a un soggiorno in hotel e a un buono di 250 dollari per un negozio di souvenir a tema Rocky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata