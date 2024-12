Il partito di estrema destra tedesco, Alternative für Deutschland, candida la presidente Alice Weidel come prossima cancelliera della Germania. “Siamo la seconda forza più forte nei sondaggi a livello nazionale e da questo deriva chiaramente la nostra pretesa di governo. Perché vogliamo che le cose vadano meglio. Vogliamo far progredire di nuovo la Germania. Vogliamo tornare ai vertici mondiali”, ha detto Weidel in conferenza stampa a Berlino. “Vogliamo un approvvigionamento energetico favorevole. Siamo d’accordo con l’ampliamento delle centrali a carbone, perché la Germania ha le centrali più moderne del mondo. Vogliamo gas naturale a basso costo. Non importa da dove provenga o attraverso quali gasdotti venga fornito”, ha aggiunto. È la prima volta che AfD presenta un proprio candidato alla carica di cancelliere. Il partito, fondato nel 2013, ha guadagnato consensi e attualmente è il secondo schieramento più forte del Paese: nei sondaggi nazionali si attesta tra il 18 e il 19%.

